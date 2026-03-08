;

Tras su encuentro con Donald Trump: José Antonio Kast vuelve a Chile para nueva reunión con Gabriel Boric

El presidente electo llegó a La Moneda este domingo tras participar en el Escudo de las Américas en Miami.

Tras concluir su reciente visita a Estados Unidos, donde sostuvo un encuentro con el mandatario norteamericano Donald Trump, este domingo José Antonio Kast regresó a territorio nacional para retomar su agenda política.

Parte de su itinerario en Santiago incluye una nueva reunión bilateral con el Presidente en ejercicio, Gabriel Boric, la cual se llevará a cabo durante esta misma jornada en el Palacio de La Moneda.

Se trata del último encuentro previo al cambio de mando programado para este 11 de marzo. La cita se da, además, tras la polémica del pasado martes, cuando ambos se reunieron por menos de 15 minutos en una sesión donde el principal punto de discordia fue el proyecto del cable submarino chino.

Recordar que Kast viene del Escudo de las Américas (Shield of the Americas), una cumbre desarrollada en Miami que congregó a 12 líderes de la región. Uno de los temas clave a discutir fue el narcoterrorismo.

Previo a iniciar su viaje, Kast afirmó que “se dio vuelta la página” tras el quiebre con la administración actual. “Yo diría que todo el traspaso se hizo correctamente y hoy estamos trabajando para que el 11 de marzo demos una señal clara de que las cosas van a cambiar”, sumó al ser consultado por la prensa.

