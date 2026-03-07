Kast tras diálogo con Trump: “Le planteé que había que hacer lo posible para que los cubanos recuperen la libertad”

En el marco de la cumbre Shield of the Americas realizada en Miami, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, marcó un hito en su agenda internacional tras reunirse con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

En el encuentro donde participó una docena de líderes del continente, Kast delineó sus prioridades en seguridad transnacional y combate al narcotráfico, enfatizando que la falta de coordinación entre países vecinos fortalece a las bandas delictuales.

Durante su intervención, Kast advirtió que el fenómeno delictivo no puede enfrentarse de forma aislada. “Si nosotros combatimos el crimen organizado y los otros países no lo hacen, el crimen organizado se va a fortalecer en los países vecinos y va a volver sobre nosotros”. En ese sentido, hizo un llamado urgente a la cooperación y coordinación regional para proteger la calidad de vida de los ciudadanos frente a la violencia transfronteriza.

El foco en Venezuela y el caso Ojeda

Uno de los puntos más álgidos de su declaración fue la situación política y migratoria de Venezuela. Kast reveló que, en su diálogo con Trump. “Le planteé que para nosotros fue algo muy bueno lo que pasó en Venezuela (...) le di las gracias por esa situación”, declaró el presidente electo, apuntando a que la migración forzada “tenía que terminar, tenía que haber algún tipo de intervención”. El presidente electo fue enfático al señalar que la migración forzada, que afecta a millones de personas, debe cesar, vinculando directamente la crisis política con la seguridad interna de Chile.

Al respecto, Kast recordó episodios críticos ocurridos en territorio nacional para justificar la necesidad de una intervención internacional. “Nosotros vivimos el asesinato del teniente Ojeda en Chile por un grupo organizado desde Venezuela”, indicó el mandatario electo, atribuyendo la expansión de grupos criminales a una respuesta deliberada del “narco dictador” tras los intentos de ayuda humanitaria.

Presión diplomática sobre Cuba

Además de la crisis venezolana, Kast aprovechó su estancia en Miami para poner el foco en la situación de Cuba. “Le planteé que había que hacer lo posible para que los cubanos recuperen la libertad”, dijo Kast desde Miami.

“Nadie puede decir que hay un tipo de democracia distinta en Cuba y eso requiere que los distintos organismos internacionales y los distintos países reconozcamos lo que están sufriendo los cubanos desde hace más de 60 años”, sentenció.

Con esta participación en la cumbre Shield of Americas, el presidente electo ratifica un alineamiento estratégico con las políticas de seguridad de Washington. Según Kast, el reconocimiento del sufrimiento del pueblo cubano y venezolano es un paso indispensable para la estabilidad del continente.