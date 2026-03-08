;

Presidente Boric tras nueva reunión con Kast: “Doy por superadas las diferencias que pudieron haber existido”

“Le garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable”, afirmó el mandatario en ejercicio tras la polémica vivida esta semana.

Javier Méndez

Este domingo, el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast, se reunieron nuevamente en La Moneda, pese a que hace menos de una semana tuvieron diferencias en una breve sesión en las mismas coordenadas.

Ahora, el encuentro entre ambos se extendió por más de una hora y se dio luego del retorno de Kast desde una cumbre en Miami, donde coincidió con Donald Trump y una serie de líderes de la región.

Tras el término de la cita, Boric entregó mayores detalles sobre los temas que se trataron en privado. En la instancia, se informó que los puntos abordados estuvieron vinculados al funcionamiento del Sename desde 1979, los avances de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, la seguridad respecto a los cables submarinos y el traspaso de mando del 11 de marzo.

Doy por superadas las diferencias que pudieron haber existido. Le garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable y que el Estado de Chile, como corresponde, continúa funcionando de la mejor manera para poner siempre por delante los intereses de los chilenos y chilenas antes que cualquier diferencia política”, afirmó ante los medios.

Por su parte, José Antonio Kast agradeció el encuentro y afirmó que la invitación llegó mientras estaba en el extranjero. “Los temas versan sobre distintas materias. Me entregó los antecedentes, cosa que agradezco y que tendré para análisis posterior y para toma de decisiones cuando ya corresponda, una vez habiendo jurado como Presidente de la República”, dijo.

“También concordamos que haríamos todo lo necesario para que este sea un acto republicano de cambio de mando, que revele la importancia que le entregamos a la institución de la República”, añadió.

