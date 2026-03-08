Fórmula 1: George Russell se lleva el título de un “loco” GP de Australia / Lars Baron

Los fanáticos del automovilismo tuvieron este domingo el arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con un cambiante e intenso GP de Australia, donde George Russell debió afrontar una serie de circunstancias para validar su pole position en Melbourne.

Las sorpresas estaban aseguradas en Albert Park antes siquiera que empezase la carrera en sí, con el crédito local, Oscar Piastri, siendo la gran víctima.

Esto considerando que el piloto de McLaren no pudo controlar su vehículo y lo chocó en la vuelta de calentamiento, quedando inhabilitado para competir.

¡¡NADIE ESPERABA UN COMIENZO DE TEMPORADA ASÍ!! ¡¡PIASTRI CHOCÓ EN LA VUELTA DE CALENTAMIENTO Y DESTRUYÓ POR COMPLETO SU MCLAREN!!



📺 #AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eLLZqCqXxW — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026

Al margen de aquello, el comienzo de la competencia tuvo a Ferrari como protagonista, pues Charles Leclerc, en un arranque espectacular, pasó del cuarto lugar a comandar la carrera.

¡ESPECTACULAR LARGADA DE LECLERC! El monegasco y un inicio brillante, para tomar el liderazgo de la carrera.



📺 #AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/S36lxI3Rra — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026

Los cambios reglamentarios llevaron a una pelea intensa entre el piloto de Ferrari y George Russell, con el primero llevándose la ventaja tras las 10 primeras vueltas.

Sin embargo, el “Cavallino Rampante” decidió no pasar a pits tras dos virtual safety cars (por problemas de Bottas y Hadjar), cuestión que le permitió al piloto británico de Mercedes tomar la punta a mediados de carrera, donde pudo administrar los neumáticos y la energía para llevarse la competencia tras 58 vueltas.

Todo en una competencia más que acontecida, considerando que 17 de los 22 pilotos terminaron la carrera, donde Max Verstappen protagonizó la gran remontada del día tras arrancar en el puesto 20 y finalizar sexto.

Mercerdes terminó festejando el 1-2, con George Russell ganando el GP de Australia, seguido de su compañero Kimi Antonelli. Ferrari al menos pudo ubicar un piloto en el podio, con Charles Leclerc debiendo conformarse con el tercer lugar y Lewis Hamilton alcanzando el cuarto puesto. En tanto, el campeón vigente de la Fórmula 1, Lando Norris, finalizó quinto.