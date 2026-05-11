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VIDEO. Marcó el gol que salvaba al Tottenham del descenso pero cometió un insólito penal de chilena

Mathys Tel pasó de héroe a villano en el empate entre su equipo y Leeds United.

Felipe Romo

Marcó el gol que salvaba al Tottenham del descenso pero cometió un insólito penal de chilena

La Premier League siempre deja momentos para recordar y el partido de cierre de la fecha 36 dejó uno de sus partidos más insólitos del último tiempo.

Tottenham recibió al Leeds United en un compromiso clave para los “Spurs”, que pelean mano a mano con el West Ham para mantener la categoría.

Los “Hammers” cayeron por la cuenta mínima ante el Arsenal en la jornada de domingo, por lo que el equipo de Roberto de Zerbi tenía una chance de oro para estirar su ventaja. Sin embargo, una increíble jugada sentenció su partido.

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El extremo francés Mathys Tel marcó en los 50´para darle la ventaja al Tottenham, pero minutos después pasó de héroe a villano tras cometer un insólito penal de chilena contra Etham Ampadu.

El VAR revisó la jugada donde se aprecia el golpe que le propinó al jugador galés con la pirueta, sentenciando un penal convertido por Dominic Calvert-Lewin.

Si bien los “Spurs” sumaron un punto esto aún los mantiene en una posición compleja, ya que solo dos puntos lo distancian de su rival por el descenso a la Championship.

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