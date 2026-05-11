;

Barrios deja atrás la lluvia para superar el debut en Oeiras y Jarry siembra dudas de cara a Roland Garros

El chillanejo avanzó a los octavos de final en Portugal, mientras que el exnúmero 1 de Chile reconoció que “volvieron a aparecer dolores”.

Carlos Madariaga

Barrios deja atrás la lluvia para superar el debut en Oeiras y Jarry siembra dudas de cara a Roland Garros

Barrios deja atrás la lluvia para superar el debut en Oeiras y Jarry siembra dudas de cara a Roland Garros / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El tenis chilenos vive horas ambivalentes en torno al presente de algunos de sus principales representantes.

La parte positiva vino por parte de Tomás Barrios, que refrendó su rol como séptimo cabeza de serie en el Challenger de Oeiras, dejando atrás su agónica eliminación en la qualy de Roma.

Revisa también:

ADN

El chillanejo, 134 del mundo, mostró un buen ritmo en la primera ronda para evitar que un break en su contra le impidiera llevarse el primer set: con quiebres en el cuarto y décimo juegos se llevó el parcial por 6/4 ante el estadounidense Michael Zheng, 149° ATP.

El partido estaba 2/2 en el segundo set cuando la lluvia postergó el encuentro por cerca de una hora.

Sin embargo, en la reanudación del encuentro, Tomás Barrios abrochó otro 6/4 a su favor para meterse en octavos de final de Oeiras, donde su rival para el miércoles saldrá del choque entre el argentino Genaro Olivieri (214°) y el norteamericano Nihesh Basavareddy (154°).

Jarry enciende las alarmas

Tras bajarse de la qualy del Masters 1000 de Madrid, el “Príncipe” se ha mantenido al margen del circuito.

Este lunes, apareció en sus redes sociales para explicar su presente, planteando que “hace unas semanas volvieron a aparecer dolores y, luego de varias evaluaciones, tomamos la decisión de fortalecer de forma conservadora”.

Ante esto, de regreso en Chile, Nicolás Jarry planteó que espera “volver lo más fuerte posible”, pero su inactividad pone en duda el que pueda estar presente en la qualy de Roland Garros, la cual arranca el 18 de mayo.

ADN

Instagram

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad