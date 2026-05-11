Barrios deja atrás la lluvia para superar el debut en Oeiras y Jarry siembra dudas de cara a Roland Garros / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El tenis chilenos vive horas ambivalentes en torno al presente de algunos de sus principales representantes.

La parte positiva vino por parte de Tomás Barrios, que refrendó su rol como séptimo cabeza de serie en el Challenger de Oeiras, dejando atrás su agónica eliminación en la qualy de Roma.

El chillanejo, 134 del mundo, mostró un buen ritmo en la primera ronda para evitar que un break en su contra le impidiera llevarse el primer set: con quiebres en el cuarto y décimo juegos se llevó el parcial por 6/4 ante el estadounidense Michael Zheng, 149° ATP.

El partido estaba 2/2 en el segundo set cuando la lluvia postergó el encuentro por cerca de una hora.

Sin embargo, en la reanudación del encuentro, Tomás Barrios abrochó otro 6/4 a su favor para meterse en octavos de final de Oeiras, donde su rival para el miércoles saldrá del choque entre el argentino Genaro Olivieri (214°) y el norteamericano Nihesh Basavareddy (154°).

Jarry enciende las alarmas

Tras bajarse de la qualy del Masters 1000 de Madrid, el “Príncipe” se ha mantenido al margen del circuito.

Este lunes, apareció en sus redes sociales para explicar su presente, planteando que “hace unas semanas volvieron a aparecer dolores y, luego de varias evaluaciones, tomamos la decisión de fortalecer de forma conservadora”.

Ante esto, de regreso en Chile, Nicolás Jarry planteó que espera “volver lo más fuerte posible”, pero su inactividad pone en duda el que pueda estar presente en la qualy de Roland Garros, la cual arranca el 18 de mayo.