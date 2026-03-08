;

VIDEO. El golazo sudamericano con que el AC Milan extendió su racha invicta en el “Derby della Madonnina”

El cuadro rossonero se impuso al Inter de Milan, contra el cual no pierden desde sus últimos siete enfrentamientos.

Carlos Madariaga

El golazo sudamericano con que el AC Milan extendió su racha invicta en el “Derby della Madonnina”

El golazo sudamericano con que el AC Milan extendió su racha invicta en el “Derby della Madonnina” / STEFANO RELLANDINI

El fútbol europeo tuvo este domingo un atractivo ineludible con la disputa del “Derby della Madoninna”, el choque clásico entre AC Milan e Inter de Milan.

El elenco rossonero ejerció la localía en San Siro ante el actual líder de la Serie A, pero que llega golpeado al quedar fuera de la Champions League en los playoffs.

Revisa también:

ADN

Los dirigidos de Massimiliano Allegri fueron más contundentes y pudieron imponerse con la oportuna intervención de uno de los sudamericanos del plantel.

Se trata del ecuatoriano Pervis Estupiñán, que arremetió en solitario tras un gran pase de Youssouf Fofana para abrir la cuenta al minuto 35 con un potente zurdazo.

Inter de Milan intentó reaccionar, pero sin poder evitar la caída por 1-0, estirando una racha negativa reciente ante su máximo rival.

De hecho, el AC Milan completó su séptimo “Derby della Madoninna” sin perder, habiendo ganado los últimos tres seguidos entre Serie A y Copa Italia.

Eso sí, los neroazurros siguen con ventaja en la tabla del Calcio, disponiendo aún de siete puntos sobre los milanistas a falta de 10 fechas para el final.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad