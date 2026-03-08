El golazo sudamericano con que el AC Milan extendió su racha invicta en el “Derby della Madonnina” / STEFANO RELLANDINI

El fútbol europeo tuvo este domingo un atractivo ineludible con la disputa del “Derby della Madoninna”, el choque clásico entre AC Milan e Inter de Milan.

El elenco rossonero ejerció la localía en San Siro ante el actual líder de la Serie A, pero que llega golpeado al quedar fuera de la Champions League en los playoffs.

Los dirigidos de Massimiliano Allegri fueron más contundentes y pudieron imponerse con la oportuna intervención de uno de los sudamericanos del plantel.

Se trata del ecuatoriano Pervis Estupiñán, que arremetió en solitario tras un gran pase de Youssouf Fofana para abrir la cuenta al minuto 35 con un potente zurdazo.

Inter de Milan intentó reaccionar, pero sin poder evitar la caída por 1-0, estirando una racha negativa reciente ante su máximo rival.

De hecho, el AC Milan completó su séptimo “Derby della Madoninna” sin perder, habiendo ganado los últimos tres seguidos entre Serie A y Copa Italia.

Eso sí, los neroazurros siguen con ventaja en la tabla del Calcio, disponiendo aún de siete puntos sobre los milanistas a falta de 10 fechas para el final.