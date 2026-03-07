;

“Totalmente injusto”: Unión La Calera se defiende tras sufrir resta de seis puntos en el campeonato

“El club presentará la apelación respectiva ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina y de ser necesario ante el TAS”, señaló el elenco calerano.

“Totalmente injusto”: Unión La Calera se defiende tras sufrir resta de seis puntos en el campeonato

Unión La Calera recibió un duro golpe ayer viernes. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina decidió quitarle 6 puntos al elenco calerano por una infracción al artículo 31 de las bases del torneo, correspondiente al número de extranjeros en cancha.

Esto, tras las denuncias realizadas por Everton y Cobresal. Ambos equipos acusaron que, durante los partidos donde enfrentaron al conjunto “cementero”, este último puso en cancha a 6 extranjeros, superando el máximo de 5.

Unión La Calera apelará

Este sábado, a través de un comunicado oficial, Unión La Calera calificó de “injusto” el fallo de la Primera Sala, asegurando que, como club, no han incumplido ninguna norma del reglamento.

“Ante este fallo que, nuestra institución considera totalmente injusto y contrario a la normativa, el club desea enfatizar que ha cumplido con todas las normas establecidas en las bases del campeonato, las cuales fueron debidamente aprobadas en los respectivos consejos de presidentes”, señaló el cuadro calerano.

“Aprovechamos de reafirmar nuestro total compromiso con el juego limpio, el respeto institucional y la obtención de resultados en el campo de juego”, agregaron.

“Ante esta situación, el club presentará la apelación respectiva ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina y de ser necesario ante el TAS”, concluyó Unión La Calera.

