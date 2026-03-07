Ben Brereton anotó un gol este sábado en el partido entre Derby County y Sheffield Wednesday por la fecha 36 de la Championship (Segunda División de Inglaterra).

El delantero chileno abrió la cuenta al minuto 11 tras una gran asistencia de su compañero Rhian Brewster. “Big Ben” quedó mano a mano con el portero rival y definió de forma brillante para poner el 1-0.

El seleccionado nacional venía de anotar un golazo en la fecha pasada ante su exclub, el Blackburn Rovers.

Con la anotación que marcó hoy, Ben Brereton ya suma cinco goles en lo que va del año jugando para el Derby County.

Revisa el nuevo gol de Ben Brereton en Inglaterra