Madre de chileno detenido en Brasil por racismo buscará la ayuda de Kast: “Estamos desesperados”

Francisco Sepúlveda, ciudadano chileno de 27 años, continúa en prisión preventiva en Brasil tras ser acusado de realizar gestos racistas durante el partido entre Bahía y O’Higgins por Copa Libertadores, disputado el pasado 25 de febrero.

La policía brasileña detuvo a Sepúlveda en el estadio Arena Fonte Nova. Las cámaras del recinto deportivo lo captaron realizando gestos que simulaban un mono, hacia los jugadores de Bahía.

“Mi hijo cometió un error, pero en su vida no le hecho daño a nadie”

Isabel Vargas, madre de Francisco Sepúlveda, relató la pesadilla que están viviendo como familia por la situación que enfrenta su hijo en Brasil, donde cumplió 10 días detenido.

“Mi hijo se equivocó y por eso le pido perdón a todo el pueblo brasileño. Pero él no hizo ningún destrozo. Fue una mueca, una morisqueta, y por eso lo tienen preso. Mi hijo cometió un error, pero en su vida no le ha hecho daño a nadie”, señaló Isabel en diálogo con LUN.

La madre de Francisco contó que su hijo se encontraba en Brasil de vacaciones junto a su hermano Nicolás y tres amigos. “Ninguno es hincha y estando allá, como coincidieron con este partido, fueron al estadio. Pero se lo digo de corazón, él no es hincha de O’Higgins y ahora los fanáticos de ese club lo han hecho pebre, como acusándolo de perjudicarlos”, comentó.

Respecto a la situación que vive su hijo en prisión, Isabel Vargas explicó que “lo cambiaron de lugar por temas de seguridad, ya que, quién sabe lo que le pueden hacer, como está acusado de racismo. Lo que logramos es que un abogado del Consulado en Brasil levantara un petitorio, pero le dijeron que entre 10 a 14 días más habrá recién una resolución”.

Le pedirán ayuda a José Antonio Kast

En cuanto a los esfuerzos que están haciendo como familia para juntar dinero por el caso de Francisco Sepúlveda, la madre mencionó: “Vamos a hacer un beneficio aquí donde yo vivo. Van a hacer unos anticuchos y una completada. Necesitamos juntar plata, ya le enviamos dos millones de pesos cuando partió todo esto, pero nos quedamos en blanco. Mi marido por poco está sin trabajo y yo soy discapacitada”.

“Estamos desesperados e incluso hemos hablado con mi esposo que, si fuera posible, queremos intentar hablar con el Presidente cuando él asuma su cargo. Ojalá él nos ayudara para que, por último, lo trasladen y lo juzguen acá”, concluyó Isabel Vargas.