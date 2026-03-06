Tribunal de Disciplina quita seis puntos a Unión La Calera por infracción al reglamento
La primera sala de la orgánica resolvió, en fallo dividido, quitarle dos victorias al elenco cementero luego de no cumplir con el cupo de extranjeros.
Un duro viernes vive Unión La Calera, que no solo perdió en la cancha ante Deportes La Serena, sino también a nivel reglamentario.
Esto luego de que el Tribunal de Disciplina tomó una decisión en torno a la denuncia que hicieron en su contra Everton y Cobresal al alinear en ambos partidos a seis extranjeros en cancha, superando el máximo de cinco.
La primera sala de la orgánica resolvió, en fallo dividido, acoger las quejas, apuntando a que los “cementeros” cometieron una infracción al artículo 31.
Con eso, Unión La Calera fue dado como perdedor 3-0 de los choques contra Everton y Cobresal.
“La sentencia fundada será notificada próximamente, momento en que comenzará a regir el plazo contemplado en el artículo 51° del Código de Procedimiento y Penalidades", explicaron en el Tribunal de Disciplina en el fallo.
Así las cosas, a falta de la apelación, Unión La Calera pasa de tener 9 a solo 3 puntos, ubicándose colista de la Liga de Primera.
En tanto, Cobresal trepa al segundo puesto al llegar a 10 puntos y Everton a 6 unidades, aunque todo dependerá de lo que resuelva en las próximas semanas la segunda sala del Tribunal de Disciplina.
