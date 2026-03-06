;

Tribunal de Disciplina quita seis puntos a Unión La Calera por infracción al reglamento

La primera sala de la orgánica resolvió, en fallo dividido, quitarle dos victorias al elenco cementero luego de no cumplir con el cupo de extranjeros.

Carlos Madariaga

Tribunal de Disciplina quita seis puntos a Unión La Calera por infracción al reglamento

Tribunal de Disciplina quita seis puntos a Unión La Calera por infracción al reglamento / MAURICIO TORO/AGENCIA UNO

Un duro viernes vive Unión La Calera, que no solo perdió en la cancha ante Deportes La Serena, sino también a nivel reglamentario.

Esto luego de que el Tribunal de Disciplina tomó una decisión en torno a la denuncia que hicieron en su contra Everton y Cobresal al alinear en ambos partidos a seis extranjeros en cancha, superando el máximo de cinco.

Revisa también:

ADN

La primera sala de la orgánica resolvió, en fallo dividido, acoger las quejas, apuntando a que los “cementeros” cometieron una infracción al artículo 31.

Con eso, Unión La Calera fue dado como perdedor 3-0 de los choques contra Everton y Cobresal.

“La sentencia fundada será notificada próximamente, momento en que comenzará a regir el plazo contemplado en el artículo 51° del Código de Procedimiento y Penalidades", explicaron en el Tribunal de Disciplina en el fallo.

Así las cosas, a falta de la apelación, Unión La Calera pasa de tener 9 a solo 3 puntos, ubicándose colista de la Liga de Primera.

En tanto, Cobresal trepa al segundo puesto al llegar a 10 puntos y Everton a 6 unidades, aunque todo dependerá de lo que resuelva en las próximas semanas la segunda sala del Tribunal de Disciplina.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad