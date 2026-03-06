Tribunal de Disciplina quita seis puntos a Unión La Calera por infracción al reglamento / MAURICIO TORO/AGENCIA UNO

Un duro viernes vive Unión La Calera, que no solo perdió en la cancha ante Deportes La Serena, sino también a nivel reglamentario.

Esto luego de que el Tribunal de Disciplina tomó una decisión en torno a la denuncia que hicieron en su contra Everton y Cobresal al alinear en ambos partidos a seis extranjeros en cancha, superando el máximo de cinco.

La primera sala de la orgánica resolvió, en fallo dividido, acoger las quejas, apuntando a que los “cementeros” cometieron una infracción al artículo 31.

Con eso, Unión La Calera fue dado como perdedor 3-0 de los choques contra Everton y Cobresal.

“La sentencia fundada será notificada próximamente, momento en que comenzará a regir el plazo contemplado en el artículo 51° del Código de Procedimiento y Penalidades", explicaron en el Tribunal de Disciplina en el fallo.

Así las cosas, a falta de la apelación, Unión La Calera pasa de tener 9 a solo 3 puntos, ubicándose colista de la Liga de Primera.

En tanto, Cobresal trepa al segundo puesto al llegar a 10 puntos y Everton a 6 unidades, aunque todo dependerá de lo que resuelva en las próximas semanas la segunda sala del Tribunal de Disciplina.