Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 7 de marzo, y quién transmite?

Hoy, sábado 7 de marzo, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla seis partidos.

Cuatro de estos encuentros son parte de la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026 y otros dos corresponden a la tercera jornada de la Primera B.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 7 de marzo comenzará al mediodía, con dos partidos en simultáneo. Uno será en Talcahuano, donde Huachipato se medirá ante Coquimbo Unido. Nicolás Gamboa será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

El otro partido se desarrollará en el Sausalito de Viña del Mar, lugar en que Everton recibirá a Deportes Limache. Gastón Philippe será el árbitro del duelo, que será transmisión de TNT Sports y Canal 13.

Luego, a contar de las 18:00 horas, Audax Italiano recibirá a Colo Colo en el estadio Bicentenario de La Florida, duelo que tendrá como árbitro a Héctor Jona y que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

El cierre de actividad se dará a contar de las 20:30 horas, en el estadio Codelco El Teniente, donde O’Higgins enfrentará a Universidad Católica. Juan Lara impartirá justicia en el encuentro, que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

Primera B

La acción del ascenso arrancará a las 18:00 horas, en el Zorros del Desierto, donde Cobreloa jugará ante Curicó Unido, con arbitraje de Diego Paredes y transmisión de TNT Sports.

El otro choque del día se disputará desde las 20:30 horas, Deportes Iquique entrentará a San Marcos de Arica en el Tierra de Campeones. Mathías Riquelme será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.