El rap se toma un colegio en O’Higgins: profesores batallan junto a alumnos y registro se vuelve viral

El colegio Los Cipreses en la comuna de Doñihue de la Región de O´Higgins vivió un Día del Alumno muy particular, con una batalla de rap entre profesores que se volvió viral en redes sociales.

Cuatro docentes realizaron un show que tuvo la aparición de “Pepe Flama” como animador, quien compartió el registro en su cuenta personal de Instagram.

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Los equipos los conformaron un profesor de historia y educación física, contra la unión de maestros de matemáticas y física.

La publicación superó los 100 mil likes y recibió comentarios de los grandes exponentes del rap y freestyle chileno.

“Somos el mejor país de Chile” comentó Kaiser, quien fue campeón Nacional de Red Bull Batalla Chile 2014 y subcampeón mundial el mismo año. Por su lado, Nitro MC, bicampeón chileno de Freestyle Master Series, escribió “naa, zarpados”.