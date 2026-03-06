O’Higgins y la UC miden fuerzas por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026: a qué hora juegan, cuándo y quién transmite por TV / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

El viernes por la tarde arranca la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026, pero el sábado, la atención estará puesta en el estadio Codelco El Teniente.

Allí, O’Higgins recibirá a la UC con el desgaste acumulado luego de ganarle a Tolima la ida por la fase 3 de la Copa Libertadores.

El cansancio será un factor a aprovechar por el elenco cruzado con tal de seguir dando batalla por el liderato del torneo.

O’Higgins vs. Universidad Católica, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre O’Higgins y Universidad Católica lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports Premium, además de la plataforma streaming HBO Max.

Sábado 7 de marzo

20:30 hrs | O’Higgins vs. Universidad Católica | El Teniente