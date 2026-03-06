;

PREVIA. O’Higgins y la UC miden fuerzas por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026: a qué hora juegan, cuándo y quién transmite por TV

El elenco cruzado enfrenta a un elenco celeste inmerso en plena batalla por meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

O’Higgins y la UC miden fuerzas por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026: a qué hora juegan, cuándo y quién transmite por TV

O’Higgins y la UC miden fuerzas por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026: a qué hora juegan, cuándo y quién transmite por TV / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

El viernes por la tarde arranca la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026, pero el sábado, la atención estará puesta en el estadio Codelco El Teniente.

Allí, O’Higgins recibirá a la UC con el desgaste acumulado luego de ganarle a Tolima la ida por la fase 3 de la Copa Libertadores.

El cansancio será un factor a aprovechar por el elenco cruzado con tal de seguir dando batalla por el liderato del torneo.

O’Higgins vs. Universidad Católica, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre O’Higgins y Universidad Católica lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports Premium, además de la plataforma streaming HBO Max.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 7 de marzo

20:30 hrs | O’Higgins vs. Universidad Católica | El Teniente

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad