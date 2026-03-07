Neme habla del futuro de Julio César Rodríguez: “Muchos deben pensar que viene a trabajar conmigo”

La sorpresiva renuncia de Julio César Rodríguez a Chilevisión sigue generando reacciones en el mundo televisivo. Tras confirmarse su salida luego de 13 años en la estación, comenzaron las especulaciones sobre su futuro profesional, incluyendo una posible llegada a Mega.

En medio de los rumores, el animador de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, decidió referirse públicamente al tema y aclarar qué sabe sobre el destino laboral de su colega y amigo.

En conversación con LUN, el periodista reconoció que trabajar nuevamente con Rodríguez sería atractivo, aunque aseguró no tener información concreta sobre un eventual fichaje en Mega.

“Podría ir a Mega, claro, pero también podría ir a otro canal o incluso apostar por proyectos digitales. Julio está muy interesado en nuevos negocios y plataformas”, comentó.

Neme también destacó la química que existe entre ambos, recordando las instancias en las que han compartido proyectos.

“Me gusta trabajar con él porque somos una dupla muy bizarra, en el mejor sentido de la palabra. Sería entretenido”, afirmó, aunque advirtió que el escenario televisivo podría no facilitar esa posibilidad.

Es más, previamente, en Que te lo digo, el periodista expuso: “Obviamente, muchos deben pensar que viene a trabajar conmigo (a Mega), que sería para mí un honor, pero no tengo información respecto del tema".

Sobre las negociaciones que habría mantenido Rodríguez antes de su salida, Neme señaló que el animador habría esperado un momento específico para revisar su situación contractual. “Tengo entendido que él tenía una ventana para conversar las cosas una vez que se concretara la venta del canal. Tenía la posibilidad de renegociar”, explicó.

Cabe recordar que la decisión de Rodríguez se produce semanas después del cambio de propiedad en Chilevisión, lo que habría abierto un proceso de redefinición interna en el canal.