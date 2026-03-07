;

“Es volver a un gran amor”: Este es el nuevo e inesperado proyecto que tiene Sergio Lagos entre manos

El conductor y músico se suma a la radio Rock & Pop con un ambicioso programa. Revisa aquí todos los detalles.

Javier Méndez

Sergio Lagos tiene un nuevo proyecto para este 2026. A partir del lunes 9 de marzo volverá a los micrófonos de radio Rock & Pop.

El conductor estará a cargo de Órbita Rock&Pop, un nuevo programa que mezcla noticias y actualidad musical. De hecho, no se trata de su primera experiencia en el mismo dial.

“Volver a Rock&Pop después de tantos años es volver a un gran amor, a un proyecto que es parte de mi historia personal que más añoro“, dijo el histórico animador del Festival de Viña del Mar.

“Fue un periodo en que estábamos totalmente conectados con el espíritu de la música y poder compartir esa energía con el público siempre es algo especial, bello y poderoso”, recordó.

Órbita Rock&Pop se transmite de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas, por todas las frecuencias de la radio a lo largo del país y por la señal online de la emisora (disponible pinchando aquí).

La programación, de lunes a viernes, quedará así:

  • 07:00 a 10:00 horas – Rock&Pop con Maca Hansen
  • 10:00 a 13:00 horas – Órbita Rock&Pop con Sergio Lagos
  • 16:00 a 18:00 horas – Rock&Pop con Natalia Reyes
  • 18:00 a 20:00 horas – Safari Rock&Pop con Maca Hansen y Kevin Felgueras

