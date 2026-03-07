;

Reconocida actriz chilena celebra avance tras cirugía por cáncer

La interprete se encuentra bajo tratamiento por cáncer de tiroides.

Verónica Villalobos

Reconocida actriz chilena celebra avance tras cirugía por cáncer

Santiago

La actriz chilena Javiera Contador compartió un emotivo mensaje en redes sociales tras someterse a una cirugía clave en su tratamiento contra el cáncer de tiroides, informando que el tumor fue retirado con éxito.

A través de una publicación, la intérprete expresó su alegría por el resultado de la intervención. “Hoy en la mañana salió el sol. Ya no hay tumor”, escribió, agradeciendo además el trabajo del equipo médico y las muestras de apoyo que ha recibido durante su proceso de salud.

Revisa también

ADN

Según relató, la operación fue compleja debido al tamaño del tumor, lo que obligó a los médicos a realizar un procedimiento más extenso. Tras despertar de la cirugía, aseguró sentirse conmovida por el cariño de las personas y explicó que deberá adaptarse a los cambios que implica la intervención, entre ellos la extirpación de parte de la tiroides.

La actriz había revelado su diagnóstico en enero pasado durante su podcast Demasiada información, donde comentó que recibió la noticia a fines de 2025. En esa instancia explicó que el cáncer de tiroides suele tener buen pronóstico, aunque requiere cirugía y seguimiento médico.

Su publicación generó miles de reacciones y mensajes de apoyo de seguidores y colegas del mundo del espectáculo, quienes celebraron el avance en su recuperación.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad