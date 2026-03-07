Reconocida actriz chilena celebra avance tras cirugía por cáncer

Santiago

La actriz chilena Javiera Contador compartió un emotivo mensaje en redes sociales tras someterse a una cirugía clave en su tratamiento contra el cáncer de tiroides, informando que el tumor fue retirado con éxito.

A través de una publicación, la intérprete expresó su alegría por el resultado de la intervención. “Hoy en la mañana salió el sol. Ya no hay tumor”, escribió, agradeciendo además el trabajo del equipo médico y las muestras de apoyo que ha recibido durante su proceso de salud.

Según relató, la operación fue compleja debido al tamaño del tumor, lo que obligó a los médicos a realizar un procedimiento más extenso. Tras despertar de la cirugía, aseguró sentirse conmovida por el cariño de las personas y explicó que deberá adaptarse a los cambios que implica la intervención, entre ellos la extirpación de parte de la tiroides.

La actriz había revelado su diagnóstico en enero pasado durante su podcast Demasiada información, donde comentó que recibió la noticia a fines de 2025. En esa instancia explicó que el cáncer de tiroides suele tener buen pronóstico, aunque requiere cirugía y seguimiento médico.

Su publicación generó miles de reacciones y mensajes de apoyo de seguidores y colegas del mundo del espectáculo, quienes celebraron el avance en su recuperación.