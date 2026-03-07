Mosa defiende reunión con Duco: “Es importante que se acojan algunas indicaciones de los clubes para cosas menores que se puedan corregir” / ESPN

En la previa al encuentro en que Colo Colo visita al Audax Italiano, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, afrontó el presente del club, que llega golpeado a La Florida tras perder ante la U.

“Uno no queda bien cuando pierde un clásico, pero estamos repuestos y hay que ganar para volver a meternos en la pelea. Hay que sacar lecciones y tenemos la oportunidad de meternos arriba”, recalcó en el ingreso al estadio el mandamás albo.

Además, defendió el trabajo de Fernando Ortiz al mando del “Cacique”. “No estoy preocupado, estoy confiado. El partido de la U pintaba para empate, el equipo va a ir encontrando su ritmo”, recalcó Mosa.

También aprovechó de compartir parte de la conversación con la futura Ministra del Deporte, Natalia Duco, donde junto a otros representantes de la ANFP se solicitó quitar la urgencia a la reforma a la ley de sociedades anónimas deportivas.

“Estamos de acuerdo con la transparencia, así lo hemos hecho ver. Es importante que se acojan algunas indicaciones de los clubes para cosas menores que se puedan corregir, pero nosotros tenemos un cultura de entrega de información permanente. Mientras hayan cosas que den transparencia, estaremos encima”, concluyó Aníbal Mosa.