Colo Colo derrota como visitante al Audax Italiano por la sexta fecha de la Liga de Primera / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El viernes por la tarde arranca la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026, pero el sábado, los focos estarán puestos en un nuevo encuentro de Colo Colo.

Los albos se enfrentarán al Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida, apuntando a dejar atrás la caída en el Superclásico la semana pasada.

Todo ante un elenco verde que llega con el pecho inflado a este desafío tras eliminar por penales a Cobresal para meterse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Audax Italiano vs. Colo Colo, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Audax Italiano y Colo Colo lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports Premium, además de la plataforma streaming HBO Max.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 7 de marzo

FINAL | Audax Italiano 0-1 Colo Colo | La Florida

Goles: 0-1; 5′ Maximiliano Romero (CC)