Santiago Wanderers suma a un tercer ex Colo Colo para su plantel 2026 en la Primera B

El elenco caturro anunció la incorporación del volante Dylan Portilla.

Carlos Madariaga

Santiago Wanderers suma a un tercer ex Colo Colo para su plantel 2026 en la Primera B

SEBASTIAN OLAVARRIA / UNO NOTICIAS

En la previa a la disputa de la tercera fecha en la Primera B, Santiago Wanderers anunció la llegada de un sexto refuerzo al club.

A un día de recibir a Deportes Santa Cruz, los caturros oficializaron el arribo del volante Dylan Portilla.

Fernando Ortiz no se mostró interesado en retenerlo en el plantel de Colo Colo tras haber jugado en 2025 a préstamo en Deportes Limache, donde jugó 18 partidos.

Así las cosas, el jugador de 21 años tendrá una nueva oportunidad en la Primera B defendiendo al plantel caturro.

Santiago Wanderers incorpora, con Dylan Portilla, a su tercer refuerzo con pasado en Colo Colo, considerando el arribo del defensor Pedro Navarro, formado en Pedreros; y del delantero Javier Parraguez, que defendió la camiseta del “Cacique” entre 2019 y 2021.

