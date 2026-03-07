“Me voy con la frente en alto y las manos limpias”: Presidente Gabriel Boric se despide en multitudinario acto en La Moneda / VICTOR HUENANTE

Pasado el mediodía de este sábado, el Presidente Gabriel Boric subió a un pequeño escenario en el frontis del Palacio de La Moneda para despedirse del cargo, el cual asumirá José Antonio Kast el próximo miércoles 11 de marzo.

Sus palabras formaron parte de una actividad convocada por el colectivo ciudadano “Unidos por Boric” en la Plaza de la Constitución, la cual reunió a un gran número de adherentes desde las 10:00 horas.

“Soy un Presidente joven y asumí con humildad el mandato que hace cuatro años ustedes me dieron. Les prometo desde el fondo de mi corazón que he dado lo mejor de mí para estar a la altura de esta responsabilidad", dijo el mandatario.

“Puedo decir con tranquilidad y convicción que me voy con la frente en alto y las manos limpias”, sumó, recibiendo aplausos y signos de apoyo del público.

Ahí aprovechó para agradecer también a quienes han formado parte de su gobierno. “La política es un ejercicio colectivo y ha sido todo un equipo el que ha trabajado sin parar durante este periodo para hacer grande a Chile”, dijo, antes de traer a escena miembros de su gobierno como la vocera Camila Vallejo y el ministro del Interior Álvaro Elizalde.

“Sin duda son ustedes, la gente común y corriente, la que nos ha dado la energía para luchar día a día”, afirmó.

A modo de balance, momentos después, hizo un repaso por los logros de la administración durante los últimos cuatro años. Ahí se habló de medidas como la nueva legislación pesquera o la implementación de la Ley de 40 horas laborales.