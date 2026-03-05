;

“Fue muy duro”: Presidente Boric admite el golpe que más lo marcó en su gobierno a días de dejar La Moneda

A menos de una semana para el cambio de mando del 11 de marzo, el Mandatario reconoció los avances que más destaca y también las frustraciones políticas que marcaron su gestión.

A menos de una semana del cambio de mando del 11 de marzo, el Presidente de Chile, Gabriel Boric, realizó un balance personal de su gestión en una entrevista con 24 Horas, donde identificó tres grandes logros y tres frustraciones que marcaron su mandato.

Entre los principales avances de su administración, el Mandatario destacó la reforma de pensiones, señalando que permitió mejorar los ingresos de los jubilados actuales y futuros, además de haber sido fruto de un acuerdo político complejo.

“Cuando partes que piensan distinto logran ponerse de acuerdo y sacar esto adelante, gana Chile”, afirmó.

El segundo logro que mencionó fue la implementación del Copago Cero en la red pública de salud, medida que, según explicó, ha beneficiado a cerca de 1,9 millones de personas. Boric aseguró que esta política ha significado un alivio concreto para la clase media, permitiendo acceder a atención médica sin costos en hospitales públicos.

Como tercer hito de su gestión, el Presidente destacó la Ley TEA, normativa orientada a mejorar el diagnóstico, tratamiento e inclusión de personas con trastorno del espectro autista. A su juicio, la ley permitió visibilizar a miles de familias que durante años enfrentaron falta de apoyo y discriminación.

Las frustraciones del presidente saliente

En contraste, el jefe de Estado también reconoció importantes frustraciones legislativas. La primera fue no haber logrado aprobar el proyecto de sala cuna universal, iniciativa que, según sostuvo, contaba con consenso técnico pero que finalmente se entrampó en el Congreso.

El segundo fracaso mencionado fue la caída del proyecto de nuevo financiamiento para la educación superior (FES), que buscaba reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE) y aliviar la deuda estudiantil.

Finalmente, Boric aseguró que uno de los momentos más duros de su mandato fue el resultado del plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022, cuando la propuesta de nueva Constitución fue rechazada por amplia mayoría. “Fue muy duro, porque mostró una desconexión entre el proceso constituyente y la ciudadanía”, reconoció.

El Mandatario adelantó que tras dejar La Moneda espera tomarse un tiempo antes de definir su rol político futuro, aunque reiteró que seguirá vinculado a la vida pública.

