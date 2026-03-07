;

VIDEO. José Antonio Kast se reúne con Donald Trump en cumbre “Escudo de las Américas”

El presidente electo chileno saludó y conversó brevemente con el mandatario estadounidense durante el encuentro que reunió a líderes de la región.

Verónica Villalobos

José Antonio Kast se reúne con Donald Trump en cumbre “Escudo de las Américas”

Santiago

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sostuvo un breve saludo y diálogo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la cumbre “Escudo de las Américas”.

El encuentro ocurrió antes del discurso del mandatario estadounidense en la actividad que convocó a distintos líderes de América Latina y el Caribe para abordar temas vinculados a seguridad regional.

La participación de Kast forma parte de su última gira internacional antes de asumir como Presidente de la República el próximo 11 de marzo.

En la cumbre también participaron otras autoridades de la región, entre ellas el presidente de Argentina, Javier Milei; el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele; y el político boliviano Rodrigo Paz Pereira.

Entre los principales temas discutidos durante la cumbre estuvieron la seguridad, la migración, el narcotráfico y el combate al crimen organizado en el continente.

