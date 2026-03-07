La indignación de Javier Correa tras el triunfo de Colo Colo en La Florida / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En el cambio táctico propuesto por Fernando Ortiz con tal de buscar el triunfo ante Audax Italiano, los albos dispusieron a un solo centrodelantero, Maximiliano Romero.

La movida le salió a los albos, que ganaron con tanto del ex O’Higgins, que relegó a Javier Correa a la suplencia.

Para peor, el ex Estudiantes de La Plata lo reemplazó al minuto 77, pero dilapidó dos ocasiones claras que le hubieran permitido tener un sábado más tranquilo en La Florida.

Javier Correa no ocultó su molestia una vez terminado el compromiso y partió rápidamente a la zona de vestuario.

Eso sí, en lo observado por ADN Deportes en La Florida, antes de salir del campo, al momento de ser saludado por el ayudante técnico, Juan Pablo Rodríguez, el atacante no le quiso dar la mano, le hizo un gesto y lo dejó solo.

Todo ante la sorprendida mirada del integrante del staff técnico albo, quien igualmente siguió su camino para saludar al resto de los jugadores, más allá de la mala actitud por parte de Javier Correa pese al triunfo en La Florida.