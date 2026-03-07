Audax Italiano, el último de la lista: el crudo rechazo de los clubes chilenos a los hinchas de Colo Colo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Audax Italiano recibe a Colo Colo en La Florida solo con hinchas tanos ante la determinación de los dueños del recinto, la Municipalidad de la Florida, de no contar con la fanaticada alba por los incidentes que causaron en el reducto en mayo del 2024.

Sin embargo, la realidad en el último tiempo con los hinchas del “Cacique” es fulminante. Desde que arrancó la temporada 2025 en suelo nacional, de sus 22 encuentros en condición de forastero, los albos solo han podido tener a su seguidores en 6 recintos.

Solo Unión San Felipe por Copa Chile, junto con Huachipato, Everton, Ñublense, Cobresal y O’higgins en el Torneo Nacional, dispusieron de entradas para los fanáticos del popular.

Esta realidad se repite en el fútbol chileno y que tiene como gran condicionante los fatídicos incidentes en el partido con Fortaleza del pasado año, pero que se suman al comportamiento de la Garra Blanca como foráneos.

Equipos como Santiago Wanderers, Deportes La Serena, Deportes Limache, Unión La Calera, Deportes Iquique, Audax Italiano, Universidad Católica, Universidad de Chile, Palestino, Coquimbo Unido y Unión Española, por diversos factores en sus últimos partidos ante Colo Colo tomaron la decisión de no vender tickets para los visitantes.

Además de tener estas pocas oportunidades de seguir a su equipo fuera del estadio Monumental, los fanáticos del cuadro albo deben convivir con altos precios para las entradas disponibles: contando el período de tiempo antes descrito, los sectores correspondientes a las Galerías visitantes alcanzan un valor en promedio de 22.500 pesos cuando les toca jugar fuera de Pedreros.

Esta temporada no ha sido alentador para los viajeros. De los tres encuentros que han disputado, con Limache y Audax Italiano se jugó solo con locales, y únicamente en Rancagua si hubo entradas, pese a las reiteradas campañas que ha realizado el Club Social y Deportivo Colo Colo para tener albos en dichos partidos.

El desglose de las visitas de Colo Colo

Santiago Wanderers vs Colo Colo (Copa Chile): SIN VISITA

La Serena vs Colo Colo (Torneo Nacional): SIN VISITA

Huachipato vs Colo Colo (Torneo Nacional): CON VISITA, $28.000

Unión San Felipe vs vs Colo Colo (Copa Chile): CON VISTA, precio a $10.000 y $25.000 (promedio de $17.500)

Deportes Limache vs Colo Colo (Torneo Nacional): SIN VISITA

Deportes Limache vs Colo Colo (Copa Chile): SIN VISITA

Unión La Calera vs Colo Colo (Torneo Nacional): SIN VISITA

Deportes Iquique vs Colo Colo (Torneo Nacional): SIN VISITA

Audax Italiano vs Colo Colo (Torneo Nacional): SIN VISITA

Universidad Católica vs Colo Colo (Torneo Nacional): SIN VISITA

Universidad de Chile vs Colo Colo (Torneo Nacional): SIN VISITA

O’Higgins vs Colo Colo (Torneo Nacional): CON VISITA

Everton vs Colo Colo (Torneo Nacional): CON VISITA, precio a $16.000 y $20.000 (promedio de $18.000)

Palestino vs Colo Colo (Torneo Nacional): SIN VISITA

Coquimbo Unido vs Colo Colo (Torneo Nacional): SIN VISITA

Ñublense vs Colo Colo (Torneo Nacional): CON VISITA, precio a $20.000

Unión Española vs Colo Colo (Torneo Nacional): SIN VISITA

Cobresal vs Colo Colo (Torneo Nacional): CON VISITA, precio a $28.500