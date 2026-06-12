Tras aterrizar en Chile durante la madrugada de este viernes, Ana Torroja ya se prepara para reencontrarse con el público nacional en Gran Arena Monticello.

La cantante española llegará con un espectáculo completamente renovado, marcado por las canciones de su último trabajo discográfico y por los clásicos que han acompañado su carrera durante décadas.

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“Chile siempre para mí es mi casa y el Monticello también, porque hemos hecho ya varios conciertos ahí. Siempre se hace magia, hay una energía muy bonita”, comentó la artista en conversación con Ciudadano ADN.

La intérprete explicó que, pese a haberse presentado recientemente en el Festival de Las Condes, el show que ofrecerá este fin de semana será distinto. “Es un concierto totalmente nuevo: la escenografía, las luces, las canciones. Hemos hecho unos medleys de Mecano muy divertidos y está muy chulo el concierto”, adelantó.

Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva etapa es la publicación de un álbum que considera el más personal de su carrera. Según relató, el proyecto nació de manera espontánea, sin presiones ni objetivos definidos. “Fui escribiendo, escribiendo, escribiendo y al cabo de un año me encontré con que tenía un disco. Ha sido de las cosas más liberadoras que he hecho nunca”, señaló. Incluso fue más allá: “Me he encontrado, quizá junto con el primero, con el mejor disco de mi carrera”.

La artista también reflexionó sobre su trayectoria como solista, que en 2027 cumplirá 30 años. “Cuando vienes de uno de los grupos más importantes de la historia en nuestro idioma, encontrar tu sitio no ha sido fácil”, reconoció sobre el desafío de construir una identidad propia tras Mecano.

Además, destacó la vigencia de canciones emblemáticas como Mujer contra mujer, tema que sigue incluyendo en sus conciertos. “Se ha recorrido camino, pero todavía queda mucho por andar. Hay que seguir cantándola alto y fuerte”, afirmó.

Ana Torroja se presentará este sábado 13 de junio en Gran Arena Monticello, en un concierto que combinará nuevas composiciones con los éxitos que han marcado a varias generaciones.