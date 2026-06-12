Récord histórico para las exportaciones chilenas: este fue el producto que casi triplicó sus ventas / John Lamb

La jornada de este viernes, las exportaciones chilenas alcanzaron un récord histórico durante los primeros cinco meses de 2026, al sumar US$49.565 millones.

Esta cifra representa un 12,1% más que en igual período del año pasado, según informó la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI).

Si bien el cobre continuó liderando los envíos al exterior con retornos por US$ 24.370 millones, el litio fue uno de los productos que más destacó.

Según los datos del informe, entre enero y mayo acumuló exportaciones por US$ 2.639 millones, casi triplicando los resultados registrados en 2025.

De acuerdo con la SUBREI, el crecimiento del litio responde al aumento de la demanda vinculada a la electromovilidad, el almacenamiento de energía, los centros de datos y la inteligencia artificial.

Las exportaciones no tradicionales también alcanzaron máximos históricos, impulsadas por productos como salmones, truchas, manzanas y ciruelas frescas.