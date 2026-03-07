Conmebol designa árbitro para la visita de O’Higgins a Tolima: juez chileno impartirá justicia en otra llave de la fase 3 de la Copa Libertadores / Pablo Ovalle Isasmendi

O’Higgins jugará este sábado ante Universidad Católica por la sexta fecha de la Liga de Primera, aunque con su mente puesta en la llave que deben cerrar la próxima semana contra Tolima por la fase 3 de la Copa Libertadores.

El cuadro de Rancagua se impuso 1-0 en El Teniente y el próximo miércoles, a las 21:30 horas, deberán visitar a los cafetaleros en Ibagué.

Para el duelo en que el “Capo de Provincia” debe defender su ventaja con tal de meterse en la fase de grupos del torneo continental, Conmebol oficializó la terna arbitral.

El brasileño Anderson Daronco será el encargado de impartir justicia en el choque de Tolima ante O’Higgins, donde su compatriota Daniel Nobre estará encargado del VAR.

En cuanto a otras designaciones semanales, detaca la presencia del árbitro chileno Piero Maza el martes 10, que dirigirá el juego entre Botafogo y Barcelona de Guayaquil en Río de Janeiro, donde estará acompañado por Claudio Urrutia y Miguel Rocha, además de Mathías Riquelme como cuarto juez.