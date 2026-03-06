Nadadora chilena hizo historia tras ganar dos medallas en el Mundial de Natación de Aguas Gélidas

La nadadora chilena Bárbara Hernández, conocida como la “Sirena del Hielo”, alcanzó el podio en el VII Mundial de Natación de Aguas Gélidas que se desarrolla en Oulu, Finlandia.

La competencia, que reúne a más de 1.600 deportistas de todo el mundo, se lleva a cabo bajo condiciones climáticas extremas, con temperaturas del agua de 0 °C y un ambiente de -9 °C.

En este certamen internacional, la “Sirena de Hielo” logró dos medallas para Chile en pruebas de fondo. El 3 de marzo obtuvo el bronce en los 200 metros libres con un tiempo de 2 minutos y 47 segundos, mientras que el 4 de marzo se adjudicó la medalla de plata en los 450 metros libres, registrando un crono de 6 minutos, 43 segundos.

Más allá de su rendimiento deportivo, la estadía de Bárbara Hernández en Finlandia también tuvo un componente cultural relevante este miércoles, jornada en la que se exhibió un documental sobre su travesía en la Antártica ante la comunidad local. Esta actividad se realizó en el marco de la designación de Oulu como Capital Europea de la Cultura.

Instagram @barbarehlla_h Ampliar

Ante los resultados obtenidos, la nadadora destacó su esfuerzo frente a una reciente lesión y agradeció el respaldo de su círculo cercano y de sus seguidores. “La peleé hasta el final y la diferencia con las otras nadadoras fue mínima”, señaló la “Sirena de Hielo” al concluir sus pruebas, reafirmando su continuidad en la disciplina.

Como reconocimiento a su trayectoria y su aporte a la visibilización del cuidado de los océanos, este jueves Barbara Hernández fue recibida por la embajadora de Chile en Finlandia, Belén Sapag Muñoz de la Peña, en donde se le entregó un reconocimiento por su hazaña.