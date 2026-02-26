;

La “Sirena de Hielo” ya está en Finlandia para disputar el Mundial de Natación de aguas gélidas

En uno de los desafíos más extremos del deporte, Bárbara Hernández competirá en dos categorías del evento.

Carlos Madariaga

La “Sirena de Hielo” ya está en Finlandia para disputar el Mundial de Natación de aguas gélidas / Cedida

En 2025, Bárbara Hernández consolidó una de las mejores actuaciones de su carrera tras sumar cuatro medallas en el Mundial de aguas gélidas: dos de oro, una de plata y un bronce.

Por estos días, la “Sirena de Hielo” se mentaliza en defender lo logado en Molveno, Italia, pero en una nueva edición de la cita planetaria de la especialidad, que se disputará en Finlandia.

Bárbara Hernández estará en dos categorías de la exigente competencia: el martes 3 de marzo en los 200 metros libres y el miércoles 4 de marzo en los 450 metros libres.

Todo en aguas cercanas al punto de congelación y con temperaturas ambientales bajo cero, condiciones que convierten a este campeonato en uno de los más duros del calendario deportivo internacional.

“Este campeonato es un desafío físico y mental enorme, pero también una oportunidad para volver a demostrar que el cuerpo puede adaptarse a condiciones extremas con disciplina, preparación y respeto por la naturaleza. Voy con la convicción de competir al más alto nivel y seguir llevando el mensaje de cuidado de los océanos y los hielos al mundo”, afirmó Bárbara Hernández, ya instalada en Europa para competir al más alto nivel.

