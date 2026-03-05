Ignacio “La Jaula” Bahamondes regresa a la UFC en marzo: este será su rival y la fecha de su retorno

Luego de nueve meses desde su último combate, Ignacio Bahamondes, el único chileno presente en la UFC, por fin volverá a subirse al octágono.

Según información del Diario Marca, “La Jaula” tomó un combate con corto aviso ante el azerí Tofiq Musayev, experimentado luchador de 36 años que cuenta con un récord de 22-6 en el peso ligero.

El atleta nacional en un principio no era el elegido para enfrentarse al europeo, ya que estaba programado para pelear con el brasileño Samuel Sanches, quien finalmente se bajó del combate.

El regreso de Bahamondes se dará en el próximo UFC Fight Night: Adesanya vs. Pyfer, que se realizará el sábado 28 de marzo en el Climate Pledge Arena de Seattle, Estados Unidos.

La última vez que el “Nacho” se subió al octágono de la UFC fue el 21 de junio de 2025, cuando cayó ante el también nacido en Azerbaiyán Rafael Fiziev, quien ahora ocupa el puesto 11 del ranking del peso ligero.