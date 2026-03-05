;

VIDEO. Ministro Pizarro aborda cómo la reforma a la ley de S.A Deportivas podría beneficiar a las disciplinas olímpicas

“Podría llevarlas en el futuro a tener su propia liga profesional y ahí contar con un ámbito claro de gestión”, dijo el Ministro de Deportes en entrevista exclusiva a ADN Top.

Javier Catalán

FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO

FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO / Oscar Guerra

En tan solo seis días más se pondrá fin a la gestión de Gabriel Boric como presidente de Chile y, con ello, también al rol de Jaime Pizarro como Ministro del Deporte.

En una entrevista exclusiva para ADN Top, el titular de la cartera deportiva del actual Gobierno se refirió a los diversos eventos que marcaron su gestión y a las tareas que deberán ser heredadas en el traspaso con Natalia Ducó.

En primera instancia, abordó el tema del momento: la aprobación de la reforma a la ley de Sociedades Anónimas Deportivas en la Cámara de Senado y cómo este nuevo texto podría influir en las disciplinas olímpicas.

Lo que ofrece es la posibilidad de que ellas puedan optar en el futuro a tener ligas profesionales. Después de ver tantas buenas noticias en el ámbito deportivo, hay disciplinas colectivas que han ido avanzando con celeridad. Han tenido un gran desarrollo deportivo y eso podría llevarlas en el futuro a tener su propia liga profesional y ahí contar con un ámbito claro de gestión”, señaló el exfutbolista.

En cuanto a lo que más recordará de su gestión como ministro, comentó: “Simbólicamente voy a cumplir tres años el próximo martes y lo digo porque el primer año quedó muy enmarcado en el desarrollo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, una hermosa fiesta. Sin lugar a dudas, ese es el hito principal, y que además derivó en el desarrollo de infraestructura”.

Además, también se refirió al uso de los recintos deportivos para la realización de conciertos u otros eventos culturales, que muchas veces afectan directamente el estado de las canchas.

“Es un gran desafío. Efectivamente, han existido eventos musicales dentro del Parque Estadio Nacional, pero también se ha hecho un cronograma para reponer el campo y que esté en buen estado para la próxima actividad. Creo que se buscaron espacios que pudieron ser de utilidad y el Estadio Nacional tiene cancha sur, que está fuera del ‘Coliseo’. Recitales como el de Shakira y el de AC/DC serán en ese espacio”, afirmó.

Pienso que uno de los elementos que se podrían ir desarrollando en el futuro es que las canchas pasen a ser híbridas, o que haya más canchas híbridas, pero creo que también hay que convivir con esta situación. Hay un rol protagónico, pero también hay múltiples necesidades dentro del contexto de la utilización de los campos”, sentenció el ministro Pizarro.

