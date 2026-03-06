;

Los Cóndores caen en su primer test match del 2026

El elenco nacional tuvo pasajes de buen juego, pero no pudo obtener la victoria en L’Aquila.

Carlos Madariaga

Este viernes, los Cóndores, la selección chilena de rugby, tuvo su primer test match de la temporada enfrentando a Italia XV, la selección secundaria que tienen los europeos.

El quince nacional arrancó de gran manera y se puso en ventaja con un try de Iñaki Gurruchaga más un penal de Matías Garáfulic.

Sin embargo, Italia se repuso de la desventaja y logró irse al descanso con ventaja de 14-12, más allá de que Giacomo Ferrari dejó a los “tanos” con un jugador menos udrane parte del lapso inicial.

Nicholas Gasperini amplió la ventaja de los locales en L’Aquila, pero Chile mantuvo la diferencia en dos puntos luego del segundo try de Iñaki Guruchaga.

Aún así, Italia se las arregló para sentar supremacía con los tries de Fabrizio Ciarudllo-Oro y Mirko Belloni, haciendo insuficiente un try de Federico Kennedy y conversión de Juan Cruz Reyes, cerrando la derrota nacional por 33-26.

“El partido pasó mucho por lo físico, no nos dominaron en las formaciones fijas, pero no pudimos dar la mejor obtención. El scrum fue un poco más para su lado. Se aprendió mucho, son partidos diferentes, contentos por lo que se hizo”, destacó tras el encuentro una de las figuras nacionales, Iñaki Gurruchaga.

