La Fórmula 1 arranca con todo: cómo y dónde ver el Gran Premio de Australia en directo / Alastair Staley

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya comenzó en Melbourne Park con el desarrollo de las prácticas libres.

Charles Leclerc marcó el mejor tiempo en la primera sesión de la temporada, mientras que Oscar Piastri hizo lo propio en la segunda práctica libre que se llevó a cabo durante la madrugada de este viernes.

El domingo, como es costumbre, se desarrollará el Gran Premio de Australia y aquí en ADN.cl te contamos los detalles de cómo y dónde ver la primera carrera de la temporada.

¿Cuándo se llevará a cabo el Gran Premio de Australia de Fórmula 1?

El Gran Premio de Australia se llevará a cabo durante la madrugada del 8 de marzo desde las 01:00 horas de Chile.

La clasificación, en tanto, se correrá en la madrugada del sábado 7 de marzo desde las 02:00 hasta las 03:00 horas de nuestro país.

¿Dónde ver el Gran Premio de Australia de Fórmula 1?

La primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 se podrá disfrutar a través de televisión gracias a la señal de ESPN.

Además también se podrá disfrutar a través de Disney+, plataforma de streaming de pago en los fanáticos podrán ver diferentes cámaras de la carrera.