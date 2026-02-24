Los Cóndores agendan su primer amistoso de 2026 en Europa / MANUEL LEMA OLGUIN/ UNO NOTICIAS

La selección chilena de rugby sigue preparándose con miras a su participación en el Mundial de la especialidad en 2027, siendo aquella la segunda consecutiva que tendrán los Cóndores.

Por lo mismo, en el quince nacional el foco de esta temporada es sumar partidos de preparación, para lo cual ya tendrán próximamente su primer test match.

El elenco que dirige Pablo Lemoine ya tiene oficialmente el primer choque del 2026, el cual será en Europa, más específicamente en el estadio Tommaso Fattori de L’Aquila.

Allí, Chile desafiará a Italia XV, el segundo elenco nacional que poseen los del “Viejo Continente”, cuyo plantel principal estará en plena disputa del Seis Naciones.

Los Cóndores jugarán ante los “tanos” el viernes 6 de marzo, a contar de las 13:00 horas de Chile, instancia donde buscarán afinar detalles de cara a la cita planetaria de 2027.