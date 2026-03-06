Fue actor en una de las mejores series en la historia de la TV y terminó haciendo delivery: “Es una mierda”

Lo ha dicho la crítica y también la audiencia: Better Call Saul es una de las mejores series en la historia de la televisión. El spin-off de Breaking Bad, que terminó en agosto de 2022, logró cautivar a millones gracias a su excelente narrativa.

A la par, la producción catapultó al estrellato a figuras como Bob Odenkirk y Rhea Seehorn. Esta última, incluso, se alzó con un Globo de Oro en 2026 por su rol protagónico en Pluribus, la nueva y aclamada serie de Apple TV+ que la consolidó como una de las actrices más importantes de la industria actual.

Eso sí, no todos los rostros que pasaron por la ficción ambientada en Albuquerque gozaron de la misma suerte. Hace algunos días salió a la luz el caso de Brandon K. Hampton —también conocido como John Christian Love—, quien interpretó a Ernesto/Ernie.

El artista confesó que tuvo que buscar trabajo fuera de los sets de grabación y en una publicación de Reddit mostró su labor como repartidor de pedidos para Amazon. “¡Entregando Sonrisas y Autógrafos!“, se lee. ”Es una mierda. Pero, una entrega a la vez", describió.

Un usuario del sitio web le preguntó si su rol en BCS no fue suficiente para desarrollar una carrera de peso en la actuación. “No me he rendido, solo que ahora voy lento... (la serie) no fue el éxito que esperaba”, admitió.

Naturalmente, la situación despertó todo tipo de reacciones y muchos le desearon buena suerte.

En un diálogo con People, el actor sumó una actualización: ya no trabaja como delivery. "Recientemente decidí apartarme. No estoy resentido, simplemente llegué a un punto en el que el desgaste físico y la realidad de las rutas rurales lo hicieron insostenible", sostuvo.

“Cuando estás a horas de cualquier ciudad y cada minuto está registrado, las pausas para ir al baño suelen significar orinar en botellas solo para mantener el ritmo”, relató sobre sus labores en Nuevo México.

“Ahora me centro en el trabajo en el que creo: mi largometraje 30 Seconds, otro proyecto llamado Saturday, mi marca de ropa cristiana Holy Garments y en el crecimiento de mis plataformas de YouTube y TikTok“, detalló.