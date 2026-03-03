;

Muere integrante clave de El Chavo del 8: “Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad”

“Gracias por tu profesionalismo, tu entrega y por tantos años de trabajo compartido”, la despidieron.

Javier Méndez

Luto en el espectáculo mexicano. Recientemente se confirmó la muerte de una pieza clave del universo de Chespirito.

A través de las redes sociales se informó el fallecimiento de Carmen Ochoa, productora y directora de programas como El Chavo del 8.

“Una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras”, la definió la cuenta oficial de la marca en redes sociales.

“Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. Tu huella queda para siempre en nuestra vecindad. Q.E.P.D”, se lee en la publicación.

Parte del elenco que aún se mantiene activo también la despidieron. Edgar Vivar, intérprete detrás de Ñoño y el Señor Barriga compartió una fotografía de su último encuentro.

“Que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar Carmelita. Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito. Un abrazo a tus hijos”, escribió.

"Gracias por tu profesionalismo, tu entrega y por tantos años de trabajo compartido. Mi más sentido pésame a su familia. Descanse en paz". sumó María Antonieta de las Nieves, ”La Chilindrina" tras enterarse de la pérdida.

