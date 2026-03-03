;

Querido actor de “Spider-Man” revela que tiene cáncer: aseguró que la enfermedad “no es curable”

“El trabajo en general debe pasar a un segundo plano frente al tratamiento”, explicó en la publicación donde informó su diagnóstico.

Javier Méndez

La noticia tomó por sorpresa a todos sus seguidores. Esta semana, el actor estadounidense Bruce Campbell confirmó que tiene cáncer.

El intérprete, que aparece en las tres primeras películas de Spider-Man de Sam Raimi y que se hizo famoso por la saga de terror Evil Dead, informó la situación en sus redes sociales.

“Hola a todos, hoy en día, cuando alguien tiene un problema de salud, se le llama una ‘oportunidad’, así que vayamos con eso: estoy teniendo una de esas”, escribió en una publicación de X.

Ahí reveló que su afección sería “tratable” y no “curable”. “Pido disculpas si esto es un shock; también lo fue para mí”, detalló el hombre detrás de Ash Williams.

La buena noticia es que no voy a entrar en más detalles. Publico esto porque, profesionalmente, algunas cosas tendrán que cambiar: las apariciones, las convenciones y el trabajo en general deben pasar a un segundo plano frente al tratamiento”, continuó en su mensaje.

Según planteó, la idea es recuparse para poder realizar una gira de su nueva película Ernie & Emma. “No estoy tratando de obtener simpatía, ni consejos; solo quiero adelantarme a esta información en caso de que se divulguen noticias falsas (lo cual sucederá)”, lanzó más adelante.

“No teman, soy un viejo hijo de perra resistente y tengo un gran apoyo, así que espero estar por aquí un buen tiempo”, afirmó.

