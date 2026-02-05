¿La comprarías? Publican una insólita oferta para vender la casa de Breaking Bad

En 2013, la exitosa serie de la AMC, Breaking Bad, llegaba a su fin. Aquella producción narra la historia de Walter White, un profesor de química con problemas económicos que se convierte en productor de metanfetamina.

Uno de los lugares más icónicos de la serie es la casa familiar de Walter White, la cual está ubicada en Albuquerque, Nuevo México y que en 2025 fue puesta a la venta por 4 millones de dólares.

A pesar de que solo se ocupó su fachada para la serie, miles de fanáticos se acercaron al lugar para recrear una de las escenas más famosas que se grabaron ahí: lanzar una pizza al techo de la casa tal como Walter White.

Esto le generó problemas a la familia que habita dicha propiedad, debido al constante acoso de los fans y motivados por esto pusieron en venta la propiedad.

A un año de estar a la venta y ante la falta de interesados, la agencia a cargo del negocio decidió bajar una décima parte de dicha cifra: hoy la casa cuesta 400 mil dólares (unos $346 millones de pesos).

La casa cuenta con cuatro dormitorios y dos baños distribuidos en 180 metros cuadrados. La propiedad fue construida en 1972 en un terreno de 582 m2 y tiene una chimenea, garaje para dos autos y piscina.