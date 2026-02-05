;

VIDEO. ¿La comprarías? Publican una insólita oferta para vender la casa de Breaking Bad

La icónica locación donde se vivía Walter White está a la venta desde 2025 y esta semana decidieron bajar su precio.

Nicolás Lara Córdova

¿La comprarías? Publican una insólita oferta para vender la casa de Breaking Bad

En 2013, la exitosa serie de la AMC, Breaking Bad, llegaba a su fin. Aquella producción narra la historia de Walter White, un profesor de química con problemas económicos que se convierte en productor de metanfetamina.

Uno de los lugares más icónicos de la serie es la casa familiar de Walter White, la cual está ubicada en Albuquerque, Nuevo México y que en 2025 fue puesta a la venta por 4 millones de dólares.

Revisa también:

ADN

A pesar de que solo se ocupó su fachada para la serie, miles de fanáticos se acercaron al lugar para recrear una de las escenas más famosas que se grabaron ahí: lanzar una pizza al techo de la casa tal como Walter White.

Esto le generó problemas a la familia que habita dicha propiedad, debido al constante acoso de los fans y motivados por esto pusieron en venta la propiedad.

A un año de estar a la venta y ante la falta de interesados, la agencia a cargo del negocio decidió bajar una décima parte de dicha cifra: hoy la casa cuesta 400 mil dólares (unos $346 millones de pesos).

La casa cuenta con cuatro dormitorios y dos baños distribuidos en 180 metros cuadrados. La propiedad fue construida en 1972 en un terreno de 582 m2 y tiene una chimenea, garaje para dos autos y piscina.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad