Exfigura de WWE confirma debut en Chile y se suma a Ambición de Poder 2026 en el Estadio Nacional

El evento de lucha libre Ambición de Poder 2026, el cual se realizará en Chile, suma un nuevo nombre con historia: el exWWE Eugene, más conocido en la escena independiente como Nick Dinsmore, confirmó su participación en la jornada que se realizará el sábado 28 de marzo en el Polideportivo del Estadio Nacional.

La noticia lo instala como el quinto invitado internacional de una cartelera que reúne a varias ex figuras de WWE y que apunta a marcar un hito de asistencia para una compañía chilena.

El anuncio fue presentado como parte de una “guerra de titanes” y llega en medio de la ambición declarada por la organización. En esa línea, el CEO de Guerra de Titanes, Braulio Moreno, planteó el objetivo del show con una frase directa: “Queremos transformar Ambición de Poder en el ‘Wrestlemania chileno’”.

Fecha, hora, invitados y entradas: lo que ya está confirmado del evento

Según el comunicado, Eugene se presentará por primera vez en territorio nacional y anticipó el tono que espera del público local. “No podía permitirme no pasar por Chile durante mi carrera”, afirmó, antes de añadir: “es una de las grandes potencias a nivel mundial en materia de lucha libre y me han comentado que sus fanáticos están realmente locos”.

La producción también detalló que el rival del luchador será anunciado por redes sociales en los próximos días, mientras se completa la cartelera.

En paralelo, la empresa confirmó a otras ex superestrellas vinculadas a WWE: Dolph Ziggler (actualmente Nic Nemeth), The Brian Kendrick, Indi Hartwell y el narrador Hugo Savinovich, “la voz histórica” para una generación de fanáticos.

En el plano de bolsillo, el comunicado añade un dato clave para quienes aún están evaluando comprar entradas: “todas las localidades Ring Side que incluían Meet and Greet ya están agotadas”, por lo que solo quedan disponibles sectores de Galería y Tribuna, con venta a través de Propass.