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Los atletas chilenos que hicieron historia en el Maratón de Santiago: tres podios ante los mejores del mundo

Los atletas nacionales Diego Uribe y Daniela Moya lograron el primer lugar en los tramos 10K y 21K.

Felipe Romo

Los atletas chilenos que hicieron historia en el Maratón de Santiago: tres podios ante los mejores del mundo

La Maratón de Santiago tuvo una alta convocatoria con 33 mil personas que asistieron a formar parte de los distintos circuitos de la competencia.

Los atletas chilenos tuvieron una gran jornada en los medalleros, con la participación de Diego Uribe, quien se quedó con el oro en los 10K.

Esta es su tercer victoria consecutiva en la carrera, dejando una importante marca en el running nacional. En esta edición, terminó su recorrido con un tiempo de 29 minutos y 54 segundos.

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La triatleta Daniela Moya también dejo en alto su nombre en el podio de este recorrido, logrando el oro con 35 minutos y 11 segundos de competencia.

Un chileno logra el podio en los 42K junto a los mejores del mundo

Hugo Catrileo dejó su nombre grabado en la historia del Maratón de Santiago y logró un tercer lugar en el tramo más largo de la carrera.

El chileno completó el recorrido con un tiempo de 2 horas, 10 minutos y 22 segundos. Solo quedo detrás de los africanos Cornelius Chepkok y Michael Kamau.

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