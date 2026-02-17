Se suma a Dolph Ziggler: Brian Kendrick confirma su presencia en el evento Ambición de Poder 2026

El luchador estadounidense Brian Kendrick confirmó su participación en Ambición de Poder 2026, el principal evento anual de la empresa Guerra de Titanes, que se realizará el sábado 28 de marzo en el Polideportivo del Estadio Nacional.

La presencia del ex campeón en parejas y crucero de WWE consolida un cartel con figuras internacionales y talentos locales.

Kendrick, de 46 años, se incorporó en 2025 al elenco estable de la promotora chilena y desde entonces ha participado en múltiples funciones en el país, incluyendo la obtención del Campeonato Máximo de Legión.

En un video difundido en redes sociales, el luchador expresó su molestia por no tener combate anunciado y elevó la expectativa del público: “Todos están vueltos locos con Nic Nemeth, pero yo soy el mejor luchador del planeta”, afirmó, dejando abierta la incógnita sobre su rol en la cartelera definitiva.

Cartel internacional y expectativas deportivas

El anuncio oficial ratifica que Kendrick estará presente en el evento, aunque la organización adelantó que su combate se revelará en las próximas semanas. Tras perder su título en una lucha Fatal de 4 Esquinas en el cierre de temporada 2025, el estadounidense también lanzó un desafío directo al campeón vigente: “El niño gordo con una espada tiene mi título”, en referencia a Alexios Myth, quien se coronó en ese show.

La función del 28 de marzo contará además con Dolph Ziggler —actualmente conocido como Nic Nemeth—, Indi Hartwell y el histórico comentarista Hugo Savinovich. La empresa confirmó que aún habrá invitados sorpresa por anunciar, reforzando el atractivo internacional del espectáculo.

Las entradas ya están disponibles a través de Propass, con sectores Ring Side agotados y localidades en Galería y Tribuna aún a la venta. El evento comenzará a las 16:00 horas y promete ser uno de los hitos deportivos y de entretenimiento del primer semestre en Santiago, con un enfoque competitivo y una narrativa que se definirá combate a combate.

¿Qué rivalidad crees que debería protagonizar Brian Kendrick en Ambición de Poder 2026 y por qué?