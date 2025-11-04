La lucha libre chilena hará historia: ‘Ambición de Poder’ llega por primera vez al Estadio Nacional

La lucha libre chilena vivirá un hito sin precedentes. La empresa Guerra de Titanes confirmó que su tradicional espectáculo ‘Ambición de Poder’ tendrá lugar, por primera vez, en el Parque Estadio Nacional.

El show, titulado 'El Ascenso Final', promete reunir a toda una multitud de fanáticos en el emblemático recinto, con capacidad para cerca de cinco mil espectadores.

El anuncio fue realizado por Hugo Savinovich, histórico comentarista de la WWE y uno de los nombres más reconocidos de la lucha libre en habla hispana.

A través de un video publicado en redes sociales, Savinovich reveló que será parte del evento como anfitrión y comentarista principal, destacando el salto que representa esta producción para el deporte espectáculo nacional.

“Es un paso enorme para la lucha libre chilena. Llegar al Estadio Nacional es entrar a la historia del entretenimiento deportivo del país”, declaró Savinovich, generando entusiasmo entre los fanáticos.

Por su parte, Braulio Moreno, director general y fundador de Guerra de Titanes, calificó la cita como “el sueño de conquistar lo imposible”.

“Ambición de Poder representa el sueño de traer un evento a un recinto histórico donde la lucha libre chilena jamás había llegado. No es solo un show, es el renacimiento de la lucha libre en el continente”, afirmó el productor.

Moreno adelantó además que el cartel contará con invitados internacionales, cuyos nombres serán revelados en las próximas semanas.

“Si el año pasado dejamos al público con ganas de más, esta vez queremos que esa experiencia sea solo el punto de partida. Buscamos dar un salto de calidad todavía mayor”, sostuvo Moreno.

Detalles del evento

La preventa de entradas para Ambición de Poder: El Ascenso Final comenzó este martes 4 de noviembre a través de la plataforma Propass, con valores que van desde los $14.000 hasta los $48.000.

Fecha : Sábado 28 de marzo de 2026, 16:00 horas.