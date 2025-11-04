;

La lucha libre chilena hará historia: ‘Ambición de Poder’ llega por primera vez al Estadio Nacional

Conoce todos los detalles de esta esperada cita que marcará un hito en el deporte.

José Campillay

La lucha libre chilena hará historia: ‘Ambición de Poder’ llega por primera vez al Estadio Nacional

La lucha libre chilena vivirá un hito sin precedentes. La empresa Guerra de Titanes confirmó que su tradicional espectáculo ‘Ambición de Poder’ tendrá lugar, por primera vez, en el Parque Estadio Nacional.

El show, titulado 'El Ascenso Final', promete reunir a toda una multitud de fanáticos en el emblemático recinto, con capacidad para cerca de cinco mil espectadores.

El anuncio fue realizado por Hugo Savinovich, histórico comentarista de la WWE y uno de los nombres más reconocidos de la lucha libre en habla hispana.

A través de un video publicado en redes sociales, Savinovich reveló que será parte del evento como anfitrión y comentarista principal, destacando el salto que representa esta producción para el deporte espectáculo nacional.

Revisa también:

ADN

Es un paso enorme para la lucha libre chilena. Llegar al Estadio Nacional es entrar a la historia del entretenimiento deportivo del país”, declaró Savinovich, generando entusiasmo entre los fanáticos.

Por su parte, Braulio Moreno, director general y fundador de Guerra de Titanes, calificó la cita como “el sueño de conquistar lo imposible”.

“Ambición de Poder representa el sueño de traer un evento a un recinto histórico donde la lucha libre chilena jamás había llegado. No es solo un show, es el renacimiento de la lucha libre en el continente”, afirmó el productor.

Moreno adelantó además que el cartel contará con invitados internacionales, cuyos nombres serán revelados en las próximas semanas.

“Si el año pasado dejamos al público con ganas de más, esta vez queremos que esa experiencia sea solo el punto de partida. Buscamos dar un salto de calidad todavía mayor”, sostuvo Moreno.

Detalles del evento

La preventa de entradas para Ambición de Poder: El Ascenso Final comenzó este martes 4 de noviembre a través de la plataforma Propass, con valores que van desde los $14.000 hasta los $48.000.

Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026, 16:00 horas.

Lugar: Polideportivo del Estadio Nacional, Santiago.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad