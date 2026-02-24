;

VIDEO. Histórico para Chile: Stephanie Vaquer defenderá el título mundial de WWE en Wrestlemania ante Liv Morgan

La ganadora del Royal Rumble Femenino escogió a “La Primera” para enfrentarla en el máximo evento de lucha libre.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

El camino a WrestleMania continúa, y el pasado lunes sumó uno de sus anuncios más comentados. Liv Morgan confirmó públicamente que su rival en el evento más importante del calendario de la WWE será la campeona mundial femenina Stephanie Vaquer, en un enfrentamiento que promete alta intensidad y un fuerte impacto para la escena femenina.

La elección no pasó inadvertida. Morgan, una de las figuras más populares del roster, optó por “La Primera”, luchadora que viene consolidando su nombre en el circuito internacional y que, en los últimos meses, ha captado la atención del público por su estilo agresivo y su capacidad técnica.

Durante el último RAW, Morgan citó en el ring a Vaquer y a la campeona de WWE, Jade Cargill. Sin embargo, y antes de decidir a quién enfrentaría en “La Vitrina de Los Inmortales”, Liv atacó sin compasión a la chilena, instalando el combate como uno de los más esperados de la cartelera.

Un duelo con impacto internacional y sello latino

La presencia de Stephanie Vaquer en WrestleMania marca un hito para la lucha libre latinoamericana. La chilena ha construido su carrera entre México, Japón y Estados Unidos, y su llegada a un escenario global refuerza el crecimiento del talento femenino fuera del eje tradicional norteamericano.

Para “La Primera”, el combate representa una oportunidad de dar el salto definitivo a la élite, ante una audiencia global y bajo la presión máxima que solo WrestleMania puede ofrecer.

La rivalidad seguirá desarrollarse en las próximas semanas, donde se esperan apariciones televisivas, cruces verbales y posibles enfrentamientos previos que irán construyendo el relato rumbo al gran escenario.

Con este anuncio, WrestleMania suma un combate que combina espectáculo, proyección internacional y una fuerte conexión con el público latino.

¿Crees que Stephanie Vaquer está lista para dar el golpe definitivo y sorprender a Liv Morgan en el mayor escenario de la WWE?

