DT chileno saca a relucir su currículum ante las críticas: “Tengo el mejor campeonato de la historia” / FELIPE CONSTANZO

Erwin Durán, entrenador de Rangers, habló en la previa del partido contra San Luis de Quillota y abordó las críticas por el mal inicio de año de su equipo en la Primera B.

El cuadro de Talca es el único elenco que aún no suma puntos en la Liga de Ascenso tras dos fechas disputadas. Los rojinegros vienen de perder ante Copiapó y Antofagasta, derrotas que tienen al equipo en el último lugar de la tabla de posiciones.

En conferencia de prensa, Durán le bajó el perfil al momento que vive su equipo y sacó a relucir su currículum para defenderse de las críticas. “Dos partidos a mí no me van a hacer peor técnico de lo que soy. Tengo el mejor campeonato de la historia, que no lo va a repetir nadie, nadie va a ganar un campeonato con 18 puntos de ventaja como lo hicimos nosotros”, señaló el DT, haciendo referencia al título que ganó con Deportes La Serena en 2024.

“Tengo varias semifinales, finales, he ganado liguillas y siempre he estado peleando. No le tengo temor a nada ni a nadie. Entonces, dos partidos no me hacen ser un mal técnico”, agregó el estratega chileno.

Finalmente, Erwin Durán dejó claro que “yo estoy con una tranquilidad tremenda, llevo 13 años en esto, siempre he estado con mis campañas a tope y no tengo temor, no veo amenazas. Yo solo sigo disfrutando de estar en una cancha de fútbol y de hacer lo que amo”.