El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al plantel del Inter Miami, campeón de la MLS 2025, en una ceremonia que forma parte de la tradición de homenajear a los equipos que ganan las principales ligas deportivas del país.

En la actividad, realizada en el salón principal de la residencia presidencial, los futbolistas fueron presentados cerca de las 18:30 horario local, junto al técnico Javier Mascherano y los directivos del club.

El momento más comentado fue el primer encuentro formal entre Trump y Lionel Messi. El capitán de la selección argentina ingresó al recinto junto al mandatario y al propietario del club, Jorge Mas, lo que generó una ovación de los presentes.

Durante su discurso, Trump destacó el impacto del futbolista en el equipo campeón y también abordó temas políticos como el conflicto en Medio Oriente y la situación en Venezuela.