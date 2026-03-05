;

VIDEO. Con Messi, Suárez, De Paul y el “peluca” Falcón: Donald Trump recibe a Inter Miami en la Casa Blanca

El plantel del campeón de la MLS 2025 fue homenajeado en la Casa Blanca, en una ceremonia donde el presidente de Estados Unidos destacó al equipo.

Gabriel Martínez

Argntinian star Lionel Messi hands US President Donald Trump a ball during an event for Inter Miami CF, winners of the 2025 Major League Soccer Cup, in the East Room of the White House in Washington, DC, on March 5, 2026. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP via Getty Images)

Argntinian star Lionel Messi hands US President Donald Trump a ball during an event for Inter Miami CF, winners of the 2025 Major League Soccer Cup, in the East Room of the White House in Washington, DC, on March 5, 2026. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP via Getty Images) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al plantel del Inter Miami, campeón de la MLS 2025, en una ceremonia que forma parte de la tradición de homenajear a los equipos que ganan las principales ligas deportivas del país.

En la actividad, realizada en el salón principal de la residencia presidencial, los futbolistas fueron presentados cerca de las 18:30 horario local, junto al técnico Javier Mascherano y los directivos del club.

Revisa también

ADN

El momento más comentado fue el primer encuentro formal entre Trump y Lionel Messi. El capitán de la selección argentina ingresó al recinto junto al mandatario y al propietario del club, Jorge Mas, lo que generó una ovación de los presentes.

Durante su discurso, Trump destacó el impacto del futbolista en el equipo campeón y también abordó temas políticos como el conflicto en Medio Oriente y la situación en Venezuela.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad