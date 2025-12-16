;

Círculo de Periodistas Deportivos escoge a los mejores deportistas de 2025: en esta fecha se elegirá al “Mejor de los Mejores”

La orgánica desarrolló la tradicional votación para resaltar los rendimientos deportivos del año.

Carlos Madariaga

El Círculo de Periodistas Deportivos dio a conocer durante la jornada de este martes el listado de los deportistas escogidos como los mejores de sus respectivas disciplinas.

El directorio de la orgánica validó la votación, la cual se entrega anualmente desde 1951.

Lo que resta por resolver es quién se quedará con el premio al “Mejor de los Mejores”.

Dicha situación se resolverá este miércoles 17 de diciembre, cuando las autoridades del Comité Olímpico de Chile, Comité Paralímpico de Chile, el Instituto Nacional del Deporte, el Ministerio del Deporte y el Círculo de Periodistas Deportivos escojan a los ganadores tanto en deporte convencional como paralímpico.

Los nombres se darán a conocer el lunes 29 de diciembre, en la ceremonia que se realizará en el Teatro Municipal de Las Condes.

Este es el listado de ganadores a los Mejores Deportistas del 2025, según el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile

Deportes convencionales

Ajedrez: Cristóbal Henríquez. 

Atletismo femenino: Martina Weil

Atletismo masculino: Claudio Romero 

Automovilismo: Nicolás Ambiado

Balonmano: Erwin Feuchtmann 

Básquetbol: Sebastián Herrera

Bochas: Franco Barbano y Sabrina Polito

Boxeo amateur: Denisse Bravo

Boxeo profesional femenino: Daniela Asenjo 

Boxeo profesional masculino: Joseph Cherkashyn 

Canotaje: María José Mailliard

Ciclismo femenino: Catalina Soto

Ciclismo masculino: Jacob Decar

Ciclismo BMX femenino: Macarena Pérez 

Ciclismo BMX masculino: José Cedano 

Ciclismo MTB femenino: Catalina Vidaurre 

Ciclismo MTB masculino: Martín Vidaurre 

Esgrima: Vicente Otayza

Ecuestre: Trinidad Soffia

Esquí: Henrik Von Appen

Esquí Náutico: Matías González

Fútbol amateur: Julio Bórquez

Fútbol femenino: Mary Valencia

Futbol masculino: Erick Pulgar 

Gimnasia: Luciano Letelier

Golf: Joaquín Niemann

Halterofilia: Arley Méndez

Hípica: Héctor Berríos

Hockey césped femenino: Manuela Urroz

Hockey césped masculino: Juan Ignacio Amoroso 

Hockey patín: Joaquín Pinares

Judo: Mary Dee Vargas

Karate femenino: Valentina Toro

Karate masculino: Tomás Freire 

Lucha: Virginia Jiménez 

Motociclismo: José Ignacio Cornejo 

Natación: Kristel Köbrich 

Navegación a vela: Felipe Robles 

Patín carrera: Raúl Pedraza

Pelota vasca: Javier Villalón

Pentatlón moderno: Vicente Valderrama 

Polo: Felipe Vercellino

Remo: Antonia Abraham y Melita Abraham 

Rodeo: Gustavo Valdebenito y Felipe Garcés 

Rugby: Nicolás Saab

Squash: Giselle Delgado y Anita Pinto

Surf: Noel de la Torre

Taekwondo: Joaquín Churchill

Tenis femenino: Antonia Vergara

Tenis masculino: Alejandro Tabilo

Tenis de mesa: Nicolás Burgos

Tiro al vuelo: Héctor Flores

Tiro con arco: Andrés Gallardo

Triatlón: Diego Moya

Vóleibol: Vicente Parraguirre

Vóleibol playa: Esteban Grimalt y Marco Grimalt

Deportes paralímpicos

Atletismo paralímpico: Amanda Cerna

Bádminton: Jaime Aránguiz

Básquetbol en silla de ruedas: Ángel Hernández

Boccia: Alfonsina Urrejola

Canotaje paralímpico: Katherinne Wollermann

Ciclismo: Hernán Moya

Esquí: Nicolás Bisquertt

Fútbol adaptado: Víctor Hugo Silva 

Fútbol PC: Selección Fútbol PC 

Natación: Alberto Abarza

Para Judo: Dana Morales 

Powerlifting: Juan Carlos Garrido 

Surf: Nicolás Medina

Tenis paralímpico: Francisco Cayulef 

Tenis de mesa: Ignacio Torres

Tiro con arco: Bastián Reyes

Tiro al vuelo: Rodrigo Encina

