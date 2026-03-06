Trail running: Chile y Uruguay se llevan el título en las principales categorías de El Paso Austral / Matias Puebla

Durante el pasado fin de semana, la frontera entre Chile y Argentina acogió uno de los desafíos de trail running más importantes del país.

Se traa de El Paso Austral, el cual involucró el cruce de la Cordillera de los Andes a través del Paso de los Vuriloches, desde Ralún, en tierras trasandinas.

En la máxima categoría, que involucra 70 kilómetros, el chileno Emmanuel Salinas se impuso entre los varones tras completar el recorrido en 8 horas, 11 minutos y 33 segundos, escoltado en el podio por el argentino Alejandro René Vera y el nacional Santiago Margozzini.

En tanto, entre las damas, la uruguaya Lali Moratorio ganó El Paso Austral en la distancia mayor al cruzar la meta luego de 10 horas, 1 minuto y 4 segundos, seguida por las nacionales Ruth Oñate y María de los Ángeles Giménez.

La competencia también contempló distancias de 50, 25 y 10 kilómetros. En los 50 kilómetros, Yohany Melián lideró la clasificación masculina, mientras que la argentina Jaqueline Ortiz se impuso en damas. En los 25K celebraron Gerónimo Barraquero y Verónica Nieva, y en los 10K los triunfos quedaron en manos de Lucas Ajhuacho Vidal y Macarena Avendaño.