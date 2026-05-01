Agencia Nacional de Ciberseguridad investiga presunta filtración de datos en servicios públicos y telecomunicaciones / PUGUN SJ

La Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) emitió este viernes un comunicado oficial tras detectar presunta actividad maliciosa que podría involucrar a operadores de telecomunicaciones y servicios públicos del país.

Según detalló el organismo, se encuentran analizando reportes de fuentes de inteligencia en ciberseguridad surgidos en las últimas 48 horas, trabajando de manera coordinada con instituciones públicas y privadas para verificar la veracidad de los incidentes.

Pese a la alerta, la ANCI fue enfática en señalar que, hasta el momento, no ha sido posible corroborar la autenticidad ni el alcance de la información que supuestamente habría sido comprometida. No obstante, las instituciones contactadas han adoptado medidas preventivas de seguridad adicionales de forma proactiva para resguardar sus sistemas mientras la investigación sigue su curso.

Registro Civil descarta vulneración

En paralelo, el Registro Civil utilizó su cuenta oficial en la red social X para desmentir cualquier compromiso de sus sistemas tras publicaciones realizadas por la cuenta identificada como “Vercet”. El organismo informó que los datos difundidos no corresponden a parámetros utilizados en sus bases registrales o de identificación, reafirmando su compromiso con la protección de los datos personales de la ciudadanía.

Recomendaciones de seguridad para la ciudadanía

Ante la aparición de este tipo de reportes, la ANCI sugirió a la población extremar precauciones mediante las siguientes medidas habituales:

Atención al phishing: Estar alerta ante correos, mensajes de texto o llamadas que soliciten información personal o incluyan enlaces sospechosos.

Estar alerta ante correos, mensajes de texto o llamadas que soliciten información personal o incluyan enlaces sospechosos. Verificación de canales: Ante cualquier duda, no hacer clic en enlaces y comunicarse directamente con las instituciones a través de sus canales oficiales.

Ante cualquier duda, no hacer clic en enlaces y comunicarse directamente con las instituciones a través de sus canales oficiales. Resguardo de credenciales: No compartir información sensible en respuesta a comunicaciones no solicitadas y actualizar contraseñas de cuentas críticas, como bancos y correos electrónicos, si sospecha que han sido filtradas.

La ANCI aseguró que continuará monitoreando la situación de forma permanente e informará a través de sus canales oficiales ante cualquier novedad relevante para la seguridad nacional.