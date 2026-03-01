Cepeda sigue sin poder festejar en España: Elche empata de local y queda al borde de la zona de descenso

El Elche de Lucas Cepeda rescató un agónico empate este domingo jugando de local contra el Espanyol, por la fecha 26 de La Liga española.

Hasta el minuto 88, el equipo visitante estaba ganando el partido 2-1. Sin embargo, a los 89′, el árbitro cobró penal a favor del conjunto local y, desde los doce pasos, Rafa Mir puso el 2-2 definitivo.

Cepeda fue titular y se mantuvo en el campo de juego hasta el minuto 73, siendo reemplazado por el congoleño Grady Diangana​.

Cepeda sigue sin saber de triunfos en España

Desde que llegó al fútbol español proveniente de Colo Colo, Lucas Cepeda aún no ha podido festejar una victoria. Con el resultado de hoy, el delantero nacional ya suma tres derrotas y dos empates con el Elche.

El equipo del chileno actualmente se ubica en el puesto 17 de la tabla, con 25 unidades, y está a solo un punto de la zona de descenso.

En la próxima fecha de La Liga española, el Elche tendrá un duro desafío visitando al Villarreal, elenco que hoy está en la cuarta posición. Este duelo se disputará el domingo 8 de marzo a las 10:00 horas de Chile.